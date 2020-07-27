8 aylık hamile Suriyeli kadın intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde saat 22.00 sıralarında Yeni Köprü'de korkuluklara çıkan 8 aylık hamile Suriyeli genç kadın intihara kalkıştı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Olay yerine çağrılan kocası görme engelli Kemal E., eşi Fatma E.H.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

İki eşli olduğu belirtilen ve 15 yaşından beri görme engelli olan Kemal E., eşinin birkaç defa intihar teşebbüsünde bulunduğunu öne sürdü. Kemal E., "Eşimin sağlık sorunları ve panik atağı var. En son bugün doktora kendisini getirdim ve imza karşılığı olarak kendisini çıkardım. Buna benzer en son pencereden atlayacaktı" dedi.

Eşi tarafından 'ikna edilen' Fatma E.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.