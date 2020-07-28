Yol verme tartışmasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde ikamet eden iki kardeş 43 yaşındaki İsmet Özyurt ile 35 yaşındaki Serkan Özyurt ile akrabaları olan 62 yaşındaki İ Ö. ve oğlu S. Ö. arasında iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu her iki tarafın bir birine ateş açtı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada ağır yaralanan İ.Ö Niksar Devlet Hastanesine hafif şekilde yaralanan 28 yaşındaki G. Ö., 13 yaşındaki B. Ö. ile 16 yaşındaki K. Ö. ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

S.O. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.