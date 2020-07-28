Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde meydana geldi.

Mahallede bulunan 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda ailesiyle birlikte oturan 41 yaşındaki Vedat Dolaş, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Dolaş olay yerinde hayatını kaybederken kurşunların hedefi olan 5 yaşındaki yeğeni Zehra Ç. ise yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Vedat Dolaş’ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı çocuk ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.