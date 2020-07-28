AK Partili Çamlı: Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır, tavuğa horozluk yaptıramazsın

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır" açıklamasının tepki çekmesi üzerine yaptığı diğer açıklamada görüşlerini savundu. Çamlı, "Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır, tavuğa horozluk yaptıramazsın" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından, “Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır.

Eşitlik hayvan ve eşyada olabilir. İnsan eşrefi mahluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve kadın da öyle” paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a açıklamalarda bulunan Çamlı, şunları söyledi:

“Bunu hiçbir akıl, göz, izan sahibi ifade edemez. Şekil olarak da eşit değildir, ruh yapısı olarak da eşit değildir, psikolojisi de eşit değildir. Allah nasıl şirk kabul etmezse, insan da kabul etmez. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Onların fıtratına, yani yaradılışlarına müdahale etmemek gerekir. Kadın ve erkeğe birbirlerinin tamamlayıcısı denebilir. Tavuğa horozluk yaptıramazsın, horoza tavukluk yaptırırken, yumurta çıkmaz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetten bahsediliyor, bana göre bu da yanlıştır. Şiddetin kadını, çocuğu gibi erkeği de vardır. Erkek şiddet görmüyor mu yani? İlla pazudan olmuyor ki şiddet, kasları birinin elinde, diğerinin dilinde, dildeki kas da önemli.”

Çamlı, kadınla erkeğin eşit olamayacağını iddia ederek şunları söylemişti:

Kadın Erkek eşit değildir, bu husus telif hakkı sahibine (fıtrat) göre değerlendirilmezse çok konuşulan sıkıntılara çözüm asla bulunamaz. 'Eşitlik' koca bir tantanadır. Eşitlik hayvan ve eşya da olabilir. İnsan eşrefi maluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve Kadın da öyle.

Kadın Erkek eşit değildir,bu husus telif hakkı sahibine (fıtrat) göre değerlendirilmezse çok konuşulan sıkıntılara çözüm asla b u l u n a m a z❗

"Eşitlik" koca bir tantanadır❗

Eşitlik hayvan ve eşya da olabilir. İnsan eşrefi maluktur,eşi benzeri olmaz❗

Erkek ve Kadın da öyle❗ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020

​Adem (as) dünyada ilk olarak halk edilmiş ve bilinen seyr üzere insan çoğalmıştır. İnsan fıtratı, Allahın ruhundan mülhem olduğu için şerikliğe çok açık değildir. Bunu eşitliğe zorlamak, şerikliğe zorlamak kavgaya ve teröre yol açar. Yaşanan da budur.

2.Adem (as) dünyada ilk olarak halk edilmiş ve bilinen seyr üzere insan çoğalmıştır. İnsan fıtratı, Allahın ruhundan mülhem olduğu için şerikliğe çok açık değildir. Bunu eşitliğe zorlamak, şerikliğe zorlamak kavgaya ve teröre yol açar. Yaşanan da budur. ⬇️ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020​

Bir yandan eşitlik, şeriklik tantanasının üst seviyede tezviratı ve sonuç terör, bir yandan da nasıl çözeceğiz gulgulesi, çözemezsiniz, olamaz. Akıl, çözüm için Hâlika ve elçisine gider. Gitmezse de kıyamete gider. Tek yol, kadın/erkek diye parçalamadan İnsan diyerek bakmalı.

3.Bir yandan eşitlik, şeriklik tantanasının üst seviyede tezviratı ve sonuç terör, bir yandan da nasıl çözeceğiz gulgulesi, çözemezsiniz, olamaz❗

Akıl,çözüm için Hâlika ve elçisine gider. Gitmezse de kıyamete gider❗

Tek yol, Kadın/Erkek diye parçalamdan İnsan diyerek bakmalı ⬇️ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020​

Ve Halika ta'zim maluka şefkat anlayşıyla yola koyulmalı. Sonra her canlı hayatnın fıtratına saygı duyulmalı. Cinsine göre değil, kabiliyeti,aklı ve istidadına göre fırsat eşitliği sağlanmalı, tahrik ve tantana ile kitlelerin aldatılmasına ve fıtrata isyana fırsat verimemeli.

4 Ve Halika ta'zim maluka şefkat anlayşıyla yola koyulmalı. Sonra her canlı hayatnın fıtratına saygı duyulmalı.

Cinsine göre değil, kabiliyeti,aklı ve istidadına göre fırsat eşitliği sağlanmalı, tahrik ve tantana ile kitlelerin aldatılmasına ve fıtrata isyana fırsat verimemeli❗ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020​

İnsana verilmesi gereken fıtri değeri vermeyip sözde Erkek/Kadın eşit tutan Batı'daki durum açıkça ortada, Aile yok, ahlak yok, nesep hassasiyeti yok, ye, iç, yat, paranın yettiği ve canın istediğini yap,ruh yok, hesap kitap yok, derin boşluk ve intihar ve hayvani bir hayat.

5 İnsana verilmesi gereken fıtri değeri vermeyip sözde Erkek/Kadın eşit tutan Batı'daki durum açıkça ortada, Aile yok, ahlak yok, nesep hassasiyeti yok, ye, iç, yat, paranın yettiği ve canın istediğini yap,ruh yok, hesap kitap yok, derin boşluk ve intihar ve hayvani bir hayat.. — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020​

#İstanbulSözleşmesi, bir zamanlar, gerek kriz noktasına gelmiş bazı ailevi problemlerin, ve o sıkıntılara çözüm üretemeyen çevre, adliye ve polis uygulamalarının önünü açmak ve çözüm bulmak için ihdas edilmiş bir sözleşme idi. Şimdi anlaşılıyor ki, o da çare olamadı.

6. #İstanbulSözleşmesi, bir zamanlar, gerek kriz noktasına gelmiş bazı ailevi problemlerin, ve o sıkıntılara çözüm üretemeyen çevre, adliye ve polis uygulamalarının önünü açmak ve çözüm bulmak için ihdas edilmiş bir sözleşme idi. Şimdi anlaşılıyor ki, o da çare olamadı ⬇️ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020​

Ve beklenmeyen başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladığı güçlü bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi çözüm olsun diye gelen #İstanbulSözleşmesi, Başkanımızın talimatı ile gerçek ve samimi bir çözüm için masaya yatırıyor. Ve gereken yapılacaktır.

7. Ve beklenmeyen başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladığı güçlü bir şekilde ifade ediliyor❗



Şimdi çözüm olsun diye gelen #İstanbulSözleşmesi, Başkanımızın talimatı ile gerçek ve samimi bir çözüm için masaya yatırıyor.

Ve gereken yapılacaktır❗ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 26, 2020

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