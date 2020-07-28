Kayıt
10:54 28 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı

    AK Partili Çamlı: Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır, tavuğa horozluk yaptıramazsın

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 39
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103862/17/1038621730_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_f4c9f523b56aacdad967765591c23ec4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007281042541892-ak-partili-camli-kadin-ve-erkegi-esitlige-zorlayanlar-en-buyuk-kotulugu-yapanlardir-tavuga-horozluk/

    AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır" açıklamasının tepki çekmesi üzerine yaptığı diğer açıklamada görüşlerini savundu. Çamlı, "Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır, tavuğa horozluk yaptıramazsın" dedi.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından, “Kadın erkek eşit değildir, eşitlik koca bir tantanadır.
    Eşitlik hayvan ve eşyada olabilir. İnsan eşrefi mahluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve kadın da öyle” paylaşımında bulundu.

    Konuyla ilgili Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a açıklamalarda bulunan Çamlı, şunları söyledi:

    “Bunu hiçbir akıl, göz, izan sahibi ifade edemez. Şekil olarak da eşit değildir, ruh yapısı olarak da eşit değildir, psikolojisi de eşit değildir. Allah nasıl şirk kabul etmezse, insan da kabul etmez. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Onların fıtratına, yani yaradılışlarına müdahale etmemek gerekir. Kadın ve erkeğe birbirlerinin tamamlayıcısı denebilir. Tavuğa horozluk yaptıramazsın, horoza tavukluk yaptırırken, yumurta çıkmaz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetten bahsediliyor, bana göre bu da yanlıştır. Şiddetin kadını, çocuğu gibi erkeği de vardır. Erkek şiddet görmüyor mu yani? İlla pazudan olmuyor ki şiddet, kasları birinin elinde, diğerinin dilinde, dildeki kas da önemli.”

    Çamlı, kadınla erkeğin eşit olamayacağını iddia ederek şunları söylemişti:

    • Kadın Erkek eşit değildir, bu husus telif hakkı sahibine (fıtrat) göre değerlendirilmezse çok konuşulan sıkıntılara çözüm asla bulunamaz. 'Eşitlik' koca bir tantanadır. Eşitlik hayvan ve eşya da olabilir. İnsan eşrefi maluktur, eşi benzeri olmaz. Erkek ve Kadın da öyle.
    • ​Adem (as) dünyada ilk olarak halk edilmiş ve bilinen seyr üzere insan çoğalmıştır. İnsan fıtratı, Allahın ruhundan mülhem olduğu için şerikliğe çok açık değildir. Bunu eşitliğe zorlamak, şerikliğe zorlamak kavgaya ve teröre yol açar. Yaşanan da budur.
    • Bir yandan eşitlik, şeriklik tantanasının üst seviyede tezviratı ve sonuç terör, bir yandan da nasıl çözeceğiz gulgulesi, çözemezsiniz, olamaz. Akıl, çözüm için Hâlika ve elçisine gider. Gitmezse de kıyamete gider. Tek yol, kadın/erkek diye parçalamadan İnsan diyerek bakmalı.
    • Ve Halika ta'zim maluka şefkat anlayşıyla yola koyulmalı. Sonra her canlı hayatnın fıtratına saygı duyulmalı. Cinsine göre değil, kabiliyeti,aklı ve istidadına göre fırsat eşitliği sağlanmalı, tahrik ve tantana ile kitlelerin aldatılmasına ve fıtrata isyana fırsat verimemeli.
    • İnsana verilmesi gereken fıtri değeri vermeyip sözde Erkek/Kadın eşit tutan Batı'daki durum açıkça ortada, Aile yok, ahlak yok, nesep hassasiyeti yok, ye, iç, yat, paranın yettiği ve canın istediğini yap,ruh yok, hesap kitap yok, derin boşluk ve intihar ve hayvani bir hayat.
    • #İstanbulSözleşmesi, bir zamanlar, gerek kriz noktasına gelmiş bazı ailevi problemlerin, ve o sıkıntılara çözüm üretemeyen çevre, adliye ve polis uygulamalarının önünü açmak ve çözüm bulmak için ihdas edilmiş bir sözleşme idi. Şimdi anlaşılıyor ki, o da çare olamadı.
    • Ve beklenmeyen başka toplumsal sıkıntıların kapısını araladığı güçlü bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi çözüm olsun diye gelen #İstanbulSözleşmesi, Başkanımızın talimatı ile gerçek ve samimi bir çözüm için masaya yatırıyor. Ve gereken yapılacaktır.

    Etiketler:
    Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, açıklama, Erkek, Kadın, Ahmet Hamdi Çamlı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Novosibirsk’teki hayvanat bahçesinde yaşayan üç dişi pallas kedisi, 16 yavru doğurdu.
    Soyu tehlike altındaki Pallas kedilerine yenileri eklendi: Novosibirsk'te 16 yavru doğdu
    Karikatür
    İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi
    İnfografik
    Amiral Kasatonov fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet