Akşener'den Diyanet İşleri Başkanı'na eleştiri: Atatürk’le alıp veremediğiniz nedir?

Diyanet İşleri BaşkanıAli Erbaş'ı isim vermeden eleştiren İYİ Parti lideri Akşener, "Bağımsızlığı sağlamak için ödenmiş bedeller var. O bedeli tereddütsüz göze alıp, toprağa düşenlere, saygı göstermek zorundasınız. Bu bir lütuf değil hem dinimizin hem de töremizin gereğidir. Allah-Muhammed aşkına; Atatürk’le alıp veremediğiniz nedir?" dedi.