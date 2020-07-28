Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri'nin Osman Kavala açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez. Halkbank Eski Genel Müdürü Hakan Atilla'yı yargı süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizdeki bir davaya bu denli müdahil olması çelişkilidir" denildi.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan ABD Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. ABD uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatır. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uymasını ve Osman Kavala'yı serbest bırakmasını, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyoruz."