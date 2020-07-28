Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda koronavirüs uyarısı: Limiti iyice aşağı çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım

Anne ve babasının kabirlerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için koronavirüs uyarısı yaptı. Erdoğan, "Bu bayram da çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerinin ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

'Bu yıl Kurban Bayramı Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü'

Koronavirüs salgınına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.''

Erdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde" diye konuştu.