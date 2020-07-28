Adana Barosu'ndan Erbaş hakkında suç duyurusu

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan Yardımcsı Av. Sabahattin Gümüş ve Genel Sekreter Av. Semih Gökayaz ile birlikte Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün sarf ettiği sözlere yönelik Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erbaş’ın 5816 Sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun” kapsamında ve TCK 216/1 gereğinde “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan cezalandırılması istendi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, yaptığı açıklamada, Ali Erbaş’ın 24 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya’nın ibadete açılışında kılınan cuma namazı öncesinde minberde okuduğu hutbede “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözleri nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı olarak hakarette bulunduğunu belirtti.

'Bu talihsiz ve maksatlı sözler daha evvel de yaşanmıştır'

Ayasofya’nın müze olmasına ilişkin 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının altında imzası ve karar sahibi olan Mustafa Kemal Atatürk’e bu sözleriyle lanet okuduğunun anlaşıldığını ifade eden Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Lanete uğrar demekle Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi şahsiyetine de hakaret edilmiştir. Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nı yapan ve devletin memuru olan kişinin bu sözlerle cumhuriyetimizin kurucusuna hakarette bulunması kabul edilebilir değildir. Gazi Mustafa Kemal için bu sözlerin sarfı hakaret niteliği taşımakla beraber kin ve düşmanlığa tahrik içermektedir. Bu talihsiz ve maksatlı sözler daha evvel de yaşanmıştır ve son sözlerle halk nezdinde büyük bir infial oluşmasına da sebebiyet vermiştir” dedi.

Küçük ayrıca Ali Erbaş’ın, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı sarfettiği hakaret içeren sözlere ilişkin olarak 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu’nun 1.maddesi gereğince, eylemi umuma açık alanda gerçekleştirdiğinden 2. Madde kapsamında; Erbaş’a gösterilen tepkiler ve oluşan kaos dikkate alındığında ise TCK 216/1 gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlaması ile cezalandırılnası gerektiğini söyledi.

BAROMUZ “ATATÜRK’E LANET” SÖYLEMLERİ NEDENİYLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU pic.twitter.com/8LAfgf8Ye2 — Adana Barosu (@AdanaBarosu) July 27, 2020

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