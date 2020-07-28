AK Partili Özkan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması: Hak ve özgürlükler güvence altına alınacak

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " 'Dostlarımız ile iktidar olacağız' açıklaması) Bir siyasi partinin dayandığı tek gücün millet olması lazım. Biz evvelden beri sırtımızı millete dayadık. Gücümüzü oradan alıyoruz. Milletten başkasını dost edinen kim varsa sandığa gömülmeye mahkumdur.