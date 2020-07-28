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    AK Partili Özkan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması: Hak ve özgürlükler güvence altına alınacak

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    Türkiye
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    Mecliste görüşmeleri başlayan yeni sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağını söyledi.

    Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    • Henüz seçimlerin akabinde olduğu için 10 birleşim gerçekleşti. İkinci yasamada 105, üçüncü yasamada 117 birleşim gerçekleştirmek suretiyle 108 adet kanun teklifini meclis genel kurulunda görüşmek suretiyle yasalaştırmış bulunmaktayız. 53 adet uluslararası sözleşme yine bu üç yasama yılında kabul edilmiş durumdadır. Meclis içtüzüğünde yapılan değişiklik ve 11. kalkınma planının onaylanmasına ilişkin iki adet karar yine onaylanmıştır. 32 bin 14 yazılı soru önergesi verilmiş bunlardan dörtte üçü cevaplandırılmıştır. 3 bin 165 meclis araştırma önergesi verilmiş, 45 meclis araştırma önergesi birleştirilerek genel kurulda görüşülmüş; 6 adet meclis araştırma komisyonu kurulmuştur.

    Hayvan hakları konusunda yeni gelişme

    • (Hayvan hakları düzenlemesi) Hayvan haklarının korunmasına ilişkin kurulan komisyon raporunu hazırlamış, bu rapor da meclis genel kurulunda görüşülerek tamamlanmıştır.
    • Yine down sendromlu ve otizmli bireyler ile ailelerinin sorunlarına yönelik kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. ALS, SMA, Emes hastalıkları gibi çaresi belli olmayan hastalıklarla ilgili de sorunların çözümüne ilişkin kurulan komisyon raporunu hazırlamıştır.
    • Rabia Naz Vatan başta olmak üzere çocuk ölümlerinin araştırılması üzerine kurulan komisyon da raporunu hazırlayarak meclis başkanlığına sevk etmiştir.
    • Yine AK Parti grubu olarak deprem ve sulak alanlar ve su kaynaklarıyla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergemiz meclis başkanlığına sunulmuştur. Yine TSK'nın ülke dışında görev yapmalarına ilişkin 10 ayrı teskere genel kurulda görüşülerek kabul edilmiş. Yine kamu denetçiliği raporu da bu yasama yılı içerisinde kabul edilmiştir.

    'Özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınacak'

    • (Sosyal medya düzenlemesi) Bu düzenleme sosyal medyada veri paylaşımına ilişkin gerçek veya tüzel kişilere sosyal ağ sağlayıcı tanımlaması getirecektir. Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir. Bulundurmayanlara hem mali hem de yayın engeli düzenlemesi bu gerekleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına getirmektedir. Kişiler tarafından özel hayatın gizliliği kapsamındaki şikâyetlere 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt verme yükümlülüğü getirilmektedir. Erişimin engellemesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı imkanı verilerek, ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenli hale geleceği açıktır. Bu düzenlemeyi de hayata geçirdikten sonra hem vatandaşlarımızın kişi, hak ve özgürlükler, özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınacak.
    • (Muhalefet eleştirilerine) Sosyal medya üzerinden yürütülen mütecaviz suçların vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu gördük. Bunlardan yakınıyoruz ama gelin bunun gereğini yapalım dediğimizde ayak sürüyoruz. 

    ‘Milletten başkasını dost edinen kim varsa sandığa gömülmeye mahkumdur’

    • (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " 'Dostlarımız ile iktidar olacağız' açıklaması) Bir siyasi partinin dayandığı tek gücün millet olması lazım. Biz evvelden beri sırtımızı millete dayadık. Gücümüzü oradan alıyoruz. Milletten başkasını dost edinen kim varsa sandığa gömülmeye mahkumdur.

    Etiketler:
    açıklama, Düzenleme, Sosyal medya, Cahit Özkan, AK Parti
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