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    Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti. Teknopark Konferans Salonundaki törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya (solda) ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç (sağda), iş birliği protokolünü imzaladı.

    Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti. 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS puanına göre 30 öğrenci kabul edecek okul, ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğretim programına sahip.

    © DHA /
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    Teknopark Konferans Salonu'ndaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

    Türkiye'de ilk olacak siber güvenlik lisesinin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Yerlikaya, "İstanbul'da geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilk ve orta öğretimde resmi ve özel 6 bin 862 okulumuzda 2 milyon 851 bin öğrencimiz eğitim öğretim gördü. Bu yıl, 257 bin 175 öğrencimiz liselere giriş sınavına girdi. 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaparak liselerimize yerleşecekler. Bugün de heyecan dorukta, bizim evde de heyecan dorukta. Bugün Emir Yusuf tercihini yapacak" diye konuştu.

    İstanbul'da 512 meslek lisesinde 283 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle 3 güzel sanatlar lisesinin üniversitelerle birleştiğini anlattı.

    Bugün de İstanbul'da bir ilke imza atıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, siber güvenlik lisemizi açıyoruz. Türkiye'nin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak. Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik altyapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı karşıyayız."

    '5 yıl eğitim verecek'

    Tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyen Yerlikaya, bunu sağlamanın en etkili yolunun ise eğitim olduğunu vurguladı.

    Çocukların bu okulda aldıkları eğitim sayesinde dijital varlıkları yerli ve milli imkanlarla koruyacaklarını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz. Meslek liselerimiz sayesinde sahip olduğumuz enerji ve zekayı en verimli şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Gençlerimiz, bu okullarda öğrendiklerini uygulayabiliyor, keşfediyor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Bu yuvalarda yetişecek gençlerimize Allah'tan zihin açıklığı, ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller olmalarını diliyorum."

    'Önümüzdeki yıllarda bu liselerin artacağını düşünüyorum'

    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise bugün çok önemli bir adım atıldığını belirterek, "Belki burada bugün fiziki olarak çok büyük bir okul devreye girmiyor, ama şu yönden bu adımı çok önemsiyoruz. Siber güvenlik anlamında bugün ilk lisemizi açıyoruz. İstanbul ve Türkiye için ilk olacak ama ben bunun çok örnek bir adım olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu liselerin artacağını düşünüyorum" dedi.

    Üniversitelerde de siber güvenlik eğitiminin lisans ve önlisans seviyelerinde de açılmasının tetikleneceğini söyleyen Avdagiç, siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı vurguladı.

    Burada iki kişiyi anmak istediğini dile getiren Avdagiç, "Ben bu vesileyle iki kişiyi anmak istiyorum. Buraların tahsis edilmesi vizyonunu ortaya koyan rahmetli Turgut Özal'ı rahmetle anmak istiyorum. İkinci olarak da bu Teknopark'ın kurulmasında irade koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Eminim İstanbul'da bu okulların sayısı artacaktır" dedi.

    Siber güvenliğin önemine değinen Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel de, "2023 eğitim vizyonunun en önemli ayaklarından bir tanesi mesleki ve teknik eğitimin paradigma değişimidir. Bunu 2018'de, 2023 eğitim vizyonunu yayınladığımızda altını çizerek belirtmeye çalıştık hatta Sayın Bakanımızın 'Eğer bir şeyle hatırlanmak istiyorsam ileride bu mesleki ve teknik eğitim olacak.' şeklinde bir ifadesi var. Bunun için gerekli çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

    Siber güvenlik anlamında bilgi birikimine sahip olmanın günümüzde kritik bir önem taşıdığını söyleyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ise okula ilişkin bilgi verdi.

    Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, iş birliği protokolünü imzaladı.

    LGS puanına göre öğrenci alınacak

    Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında eğitim verecek.

    Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alacak ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS puanına göre 30 öğrenci kabul edecek okul, ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğretim programına sahip.

    Okulda, Sızma Testi, Adli Bilişim, Yapay Zeka ve Siber Tatbikat laboratuvarları yer alacak. Burada eğitim görecek öğrencilere, Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkanı sunulacak.

    Etiketler:
    Liseye Geçiş Sistemi (LGS), LGS, Ali Yerlikaya, Lise, İstanbul, Pendik, Siber güvenlik
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