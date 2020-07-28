Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı eleştirdi: Atatürk olmasa camilerde ezan okunmazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da okuduğu cuma hutbesine bazı eleştiriler yöneltti. Hutbenin 'lanet' kısmına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Sözlerine CHP'li belediye başkanlarına teşekkür ederek başlayan Kılıçdaroğlu, "Pandemi sürecinde bütün engelleri aşan belediye başkanı arkadaşlarıma bir tarih yazdıkları için teşekkür ettim. Milletvekili arkadaşlarım günün 24 saati sürekli çalıştılar. Niye çalıştık? Halkımız için. 'Ayrıştıran iktidara karşı Türkiye’yi birlikte birleştirelim' dedik. Bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Milletvekili arkadaşlarımın yasa teklifleri sırasında tutanaklara geçen konuşmaları gerçekten tarihe geçecek konuşmalardır. Bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bütün sorunları ikinci yüz yıla geçiş belgesiyle nasıl çözeceğimizi anlattım. Sandığı koyarlar mı bilmiyorum ama eğer sandığı koyarlarsa kim boyunun ölçüsünü alacak göreceğiz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında okuduğu cuma hutbesinin bir bölümünü eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bizim en büyük ortak değerlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Bu ülkenin bağımsızlığı için şehit olan yüz binlerce kişi var. Onların bayraktarı ise Gazi Mustafa Kemal’dir. Liyakat sahibi herkes bilir bunu. İstanbul işgaldeyken İngiliz Muhipleri cemiyeti kuruluyor. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarıldı. 'Niye bağımsızlık için mücadele ediyorsun?' dediler. Rıfat Börekçi de milli mücadelenin kahramanlarından biriydi. O da tam tersi fetva verdi.

ve silah arkadaşlarıdır. Bu ülkenin bağımsızlığı için şehit olan yüz binlerce kişi var. Onların bayraktarı ise Gazi Mustafa Kemal’dir. Liyakat sahibi herkes bilir bunu. İstanbul işgaldeyken İngiliz Muhipleri cemiyeti kuruluyor. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarıldı. 'Niye bağımsızlık için mücadele ediyorsun?' dediler. de milli mücadelenin kahramanlarından biriydi. O da tam tersi fetva verdi. Kin ve öfkeyle o koltuğa oturuyorsanız, siz erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz. Çıkacaksınız öyle bir konuşma yapacaksınız, sonra haddinizi aştığınızı fark edip ne söyleyeceğini şaşıracaksınız. Demek ki sen liyakatli değilsin. Atatürk, 1923’te TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmasına Mondros Mütarekesi’nden başladı. Yunan ordularına tepki gösterdi. 'Türk adındaki her şeyi yakıp yıktılar. Ayasofya’ya sürekli haç asıp gözdağı vermeleriyle duygularımız incindi' dedi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı."

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