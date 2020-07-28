SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

Koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği anketin sonuçları açıklandı. Buna göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

SONAR Araştırma şirketi koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarını belirlediği bir anket çalışması yaptı.

Araştırmanın temmuz ayında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 20 büyükşehirde ve İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Büyükşehirlerde 1000'er İstanbul'da ise 600'er kişi ile yüz yüze anket ve telefonla (CATI) anket aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmada, salgın döneminde belediyelerin hizmetlerinin başarı oranları yer alıyor.

Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerin katıldığı araştırmayla ilgili "Alınan yanıtların, vatandaşların koronavirüs dönemi hizmetleriyle ilgili görüşlerinin yanı sıra, kendi belediye başkanlarıyla ilgili genel imajlarını da içerdiği gözlenmiştir" bilgisini veren SONAR, çalışma kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarının kendi seçmenleri nezdinde sorgulandığını kaydetti.

İlk sırada İmamoğlu, ikinci sırada Soyer var

SONAR’ın anketinden çıkan sonuçlara göre, koronavirüs salgını mücadelesinde en başarılı belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Ekrem İmamoğlu olarak görüldü. İmamoğlu’nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer takip etti.

Üçüncü sıraya Erzurum Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, dördüncü sıraya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, beşinciliğe ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek yerleşti.

Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10’da 5 CHP’li, 4 AK Partili, 1 MHP’li belediye başkanı bulunuyor.

© Fotoğraf : SONAR Türkiye geneli ilk 10

En başarılı ilçe belediye başkanı Tevfik Göksu

SONAR'ın anketinde en başarılı ilçe belediye başkanı, yüzde 70.2'lik oranla AK Parti'nin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu çıktı.

Göksu'nun ardından ilk beşe giren isimler ise şöyle:

2- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel (CHP)

3- Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi (CHP)

4- Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi (CHP)

5- Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz (AK Parti)

İstanbul ilçeleri baz alındığında ilk 10'da 5 AK Partili ve 5 CHP'li başkan yer alıyor.

© Fotoğraf : SONAR İstanbul ilçeleri ilk 10

© Fotoğraf : SONAR Türkiye geneli: CHP ve AK Parti ilk 5