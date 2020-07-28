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    Kanal İstanbul projesi

    Kanal İstanbul güzergahında 367 heyelan alanı tespit edildi

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007281042545834-kanal-istanbul-guzergahinda-367-heyelan-alani-tespit-edildi/

    İBB, İstanbul’un taşıdığı heyelan riskini saha çalışması yaparak ilçe ilçe analiz etti. Kanal İstanbul güzergahında 63’ü etkin 267 heyelan alanı tespit edildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda, 'Yapı Tespit Taramaları' çalışmaları sürdürüyor. 

    Bu kapsamda farklı nedenlerin tetikleyebildiği heyelanları da inceleyen İBB, araştırmalarda olay sayısı bakımından en fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir olan İstanbul’da, kentin dayanıklı yapılara kavuşması için 39 ilçede saha çalışması yaptı.

    Bulgular, heyelan varlığı ve sonrasında izlenecek yollar hususunda bilincin oluşması için “İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi” ile açıklandı. 

    İstanbul'da 1.094 heyelan alanı 

    İstanbul sınırları içerisinde 1.094 heyelan alanının tespit edildiği raporda, bu heyelanlı alanların 357 adedinin, etkin (aktif ) heyelanlar sınıfında yer aldığı görüldü.

    Kanal İstanbul güzergahındakilerin 63'ü aktif

    Kanal İstanbul güzergahının etkilenim alanında yer alan bölgelerdeki önemli bir bulgu da çalışmaya yansıdı. Projenin geçtiği ilçeleri de kapsayan analizlerde, heyelan riski taşıyan çok sayıda alan saptandı.

    Projenin güzergahında bulunan Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde 267 heyelan alanı tespit edildi. Söz konusu heyelanların çoğunluğunun, kanal güzergâhındaki yamaçlarda geliştiği, 63 adedinin de etkin heyelanlar oldukları belirlendi.

    Heyelanlı alanın en çok olduğu il Silivri

    Çalışmada, İstanbul il alanının heyelanlı alan sayıları açısından sıralaması da oluşturuldu. Sıralamada; Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116 alan ve Beykoz da 104 alan ile ilk üçte yer aldı. Bu heyelanlar, etkin heyelanlar açısından irdelendiğinde ise; Şile’de 74 alan, Silivri’de 61 alan ve Beykoz’da da 49 alanın bulunduğu gözlemlendi.

    İstanbul, deprem tehlikesi ve beraberinde getireceği riskler bakımından afete dönüşebilen doğa olaylarının yaşandığı bir noktada bulunuyor. Ayrıca, depremler ile harekete geçebilen veya deprem olmadan da kent için risk oluşturabilecek nitelikteki heyelanlar gibi kütle hareketleri de, kayıplara neden olabiliyor. 

    Etiketler:
    Deprem, Heyelan, Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB), Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul, İBB
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