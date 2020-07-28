Erdoğan: Ortodoks vatandaşlarımız 15 Ağustos'ta Sümela'da Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da restorasyonları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii'nin açılışına canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Milletimiz de tüm insanlık da kimin nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık yolun sonu görünüyor. Kimse hakikatin üzerini kapatamaz.

- Her mücadele istenildiği gibi sonuçlanmayabilir ama mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik ne tür mücadele gerekiyorsa tereddütümüz olmaz. Hep dediğimiz gibi, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil, canı pahasına büyük ve güçlü Türkiye için yürüyen bir devlet var.

- 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela'da Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii’nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/QJvLIYXTyE — AA Canlı (@AACanli) July 28, 2020

​