Rus Ortodoks Kilisesi tüm yerel kiliselerinin Ayasofya ile ilgili ortak tutum sergilemesini umuyor

‘Din ve Dünya Görüşü’ projesine ilişkin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şulga, yerel Ortodoks kiliselerinin müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın statüsünün değişimi konusunda ortak tutum ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Şulga, “İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Ukrayna’daki eylemleri ile Ortodoks dünyasının ihlal edilen tam birliğin eksikliği üzücü. Önceki yıllarda olmayan yeni ciddi zorluklara yanıt vermemiz gerekirken Ortodoks dünyasının dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum, ancak şu anda böyle bir dayanışma görülmüyor. Şu anda yerel Ortodoks kiliselerinin yapması gereken ilk şey, bu birliğin yeniden tesis edilmesi ve ancak bundan sonra yerel Ortodoks kiliselerinin Ayasofya’nın statüsü ile ilgili ortak tepki verilmesi konusunun çözümü” diye konuştu.

Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının ne dini açıdan karşılıklı anlayışı, ne de Avrupa ülkeleri ile ortak paydayı desteklediğine dikkat çeken Şulga, sözlerini şöyle sürdürdü:

“(Mustafa Kemal) Atatürk’ün (Ayasofya ile ilgili) kararından bu yana bu yapı, başta İslam ve Hıristiyanlık olmak üzere çeşitli dinlerin (temsilcilerinin) bir arada barışçıl yaşamasının sembolüydü. Bu paradigmanın şu anda değişmesinin Hıristiyan dünyasını endişelendirmemesi mümkün değil.”