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    100 TBB üyesinden Feyzioğlu'na karşı çağrı: Barolar olağanüstü genel kurul çağrısı yapsın

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı 100 üye, en az 25 baronun bir araya gelerek olağanüstü genel kurul çağrısında bulunması gerektiğini söyledi. 100 üyenin bildirisinde, "Ayrıca Feyzioğlu hakkında da güven oylaması yapılmalı. Çıkan sonuç tarihe ve TBB kayıtlarına geçecektir" ifadesi de yer aldı.

    Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 100 delegesi, birlik başkanı Metin Feyzioğlu’nu yayımladıkları bildiriyle genel kurul yapmaya çağırdı.

    ‘Baro başkanlarına ve TBB delegelerine tarihi çağrımızdır’ başlıklı bildiride, Meclis'ten geçirilen ‘çoklu baro’ yasası hatırlatılarak, “Birlik Başkanı’nın yasa değişikliğini bir devrim olarak değerlendirmesi, avukatların ve savunma mesleğinin nasıl bir ihanete uğradığını açıkça göstermiştir. Birlik Başkanı, ilkesiz ve tutarsız davranışlarıyla, toplum ve avukat kamuoyunun önünde güvenilirliğinin son kırıntılarını da yok etmiştir. Ayrıca Feyzioğlu hakkında da güven oylaması yapılmalı. Çıkan sonuç tarihe ve TBB kayıtlarına geçecektir” denildi.

    Türkiye’de avukatlığın geleceğinin ekim ayında yapılacak baro seçimleri ile değişeceğini, geri dönülmez bir karmaşanın içerisine sürüklenebileceğine dikkate çekilen bildiride, “İntikamcı bir yaklaşımla düzenlenen yasa, üç büyük şehirde çoklu baro sistemine geçişi dayatırken, bu değişiklikten belki daha da vahimi temsilinde adaleti tamamen ortadan kaldırmasıdır. Yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması değerli bir adım olmakla birlikte, bu sürecin nasıl işleyeceği belirsizliklerle doludur” ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye’deki 80 baroya ve delegelere çağrı yapılan bildiride şu görüşlere yer verildi:

    Bildiriye imza atan Türkiye Barolar Birliği delegeleri şöyle:

    1.Av. Yurdagül Gündoğan – Adana Barosu

    2.Av. Burcu Pul – Adana Barosu

    3.Av. Hülya Acemoğlu -Adana Barosu

    4.Av. İsmail Hakkı Atal- Adana Barosu

    5.Av. Mustafa Çinkılıç – Adana Barosu

    6.Av. Ömer Burukan -Adana Barosu

    7.Av. Ümit Büyükdağ – Adana Barosu

    8.Av. Ahmet Faruk Ulaş – Adana Barosu

    9.Av. Serdar Günakın – Ağrı Barosu

    10.Av. Ali Özdemir -Ankara Barosu

    11.Av. B.Didem Sağın Karaman -Ankara Barosu

    12.Av. Cafer Toptaş -Ankara Barosu

    13.Av. Hacı Bayram Vural- Ankara Barosu

    14. Av. Hüseyin Çolak -Ankara Barosu

    15.Av. Kaya Yelek – Ankara Barosu

    16.Av. Mehmet Ali Erten – Ankara Barosu

    17.Av. Muzaffer Karayel – Ankara Barosu

    18.Av. Özge Çelik – Ankara Barosu

    19.Av. Turgut Nihat Cuhruk – Ankara Barosu

    20.Av. Ali Çelik -Antalya Barosu

    21.Av. Güler Yılmaz Birol -Antalya Barosu

    22.Av. Hasan Uğur- Antalya Barosu

    23.Av. Mehmet Şimşek – Antalya Barosu

    24.Av. Mustafa Murat Bilgin -Antalya Barosu

    25.Av. Soner Ustaoğlu- Antalya Barosu

    26.Av. Tuncay Koç – Antalya Barosu

    27.Av. Ahmet Sevim- Batman barosu

    28.Av. Alaettin Baran – Batman Barosu

    29.Av. Ali Arabacı- Bursa Barosu

    30.Av. Mefharet Öztürk- Bursa Barosu

    31.Av. Serap Akkul – Bursa Barosu

    32.Av. Suna Soydaş Fırat – Bursa Barosu

    33.Av. Neslihan Aktosun -Bursa Barosu

    34.Av. Ahmet Özmen- Diyarbakır Barosu

    35.Av. Barış Yavuz -Diyarbakır Barosu

    36.Av. Serhat Eren- Diyarbakır Barosu

    37.Av. Deniz Kurdoğlu -Gaziantep Barosu

    38.Av. Mesut Karavelioğlu – Gaziantep Barosu

    39.Av. Dilek Yumrutaş – İstanbul Barosu

    40.Av. Ömür Dedeoğlu- İstanbul Barosu

    41.Av. Azat Yıldırım – Mardin Barosu

    42.Av. İbrahim Dündar – Mardin Barosu

    43.Av. Hakan Kendirci – Mersin Barosu

    44.Av. Levent Demir- Mersin Barosu

    45.Av. Mehmet Zeki Demir- Mersin Barosu

    46.Av. Mutlay Halide Başar – Mersin Barosu

    47.Av. Özgür Özbek – Mersin Barosu

    48.Av. Mehmet Velat İzol – Şanlıurfa Barosu

    49.Av. Ebru Varnalı Onur- Ankara Barosu

    50.Av.Zafer Günal- Ankara Barosu

    51.Av. Ferhat Karataş -Şanlıurfa Barosu

    52.Av.Serhat Demiryeli – Şanlıurfa Barosu

    53.Av. Hikmet Delebe – Şanlıurfa Barosu

    54.Av. Gül Yarız Cilli -Adana Barosu

    55.Av.Gülcihan Türe -Antalya Barosu

    56.Av.Faruk Yaygın -Şanlıurfa Barosu

    57.Av.Bilal Koralay- İzmir Barosu

    58.Av.Erdal Yağçeken- – İzmir Barosu

    59.Av.Özcan Çine – İzmir Barosu

    60.Av.Ümit İzmirli – İzmir Barosu

    61.Av.İsmet Köymen – İzmir Barosu

    62.Av.Ayşen Erdoğan – İzmir Barosu

    63.Av.Filiz Kunt – İzmir Barosu

    64.Av.Türkan Karakoç – İzmir Barosu

    65.Av.Hüseyin Özgür – İzmir Barosu

    66.Av.Sefa Yılmaz- İzmir Barosu

    67.Av.Çağla Deniz Felamur- İzmir Barosu

    68.Av.Hatice Aslan Atabay- İzmir Barosu

    69.Av.Erkan Göbekçin- İzmir Barosu

    70.Av.Ümit Görgülü Sevil- İzmir Barosu

    71.Av.Mehmet Kantarcıoğlu- İzmir Barosu

    72.Av.Nursen Aksu- İzmir Barosu

    73.Av.Ahmet Yılmaz- İzmir Barosu

    74.Av.Kemal Eskier- İzmir Barosu

    75.Av.Erol Özcan- İzmir Barosu

    76.Av.Doğan Evrim -İzmir Barosu

    77.Av.Arif Ali Cangı -İzmir Barosu

    78.Av. Yakup Gül -İzmir Barosu

    79.Av.Çağlar Akbulut -İzmir Barosu

    80.Av.Huriye Altay Erol -Tekirdağ Barosu

    81.Av.Murat İşcan- Tekirdağ Barosu

    82.Av.Serkan Cengiz -İzmir Barosu

    83.Av.Veysel Gül -İzmir Barosu

    84.Av.ismail Hanoğlu -İzmir Barosu

    85.Av. Meriç Kaptan -İzmir Barosu

    86.Av.Recai Görgülü -Ankara Barosu

    87.Av. Dursun Demirci -Ankara Barosu

    88.Av.Mengü Gökçe -Ankara Barosu

    89.Av. Ergün Hakan Kelemci -Ankara Barosu

    90.Av. Evrim Dost- Ankara Barosu

    91.Av. Ejder Tarıyan- Ankara Barosu

    92.Av.Mesut Adan -Ankara Barosu

    93.Av. Cumhur Bozkurt-Ankara Barosu

    94.Av. N. Çınar İnal- Ankara Barosu

    95.Av. Salih Erbay- Antalya Barosu

    96.Av. Faruk Çağlar- Van Barosu

    97.Av. Ertuğrul Çabuker- Van Barosu

    98.Av. Hasan Serhat Eryiğit- Van Barosu

    99.Av. Cengizhan Gököz – Antalya Barosu

    100. Av. İlker Mengü -Adana Barosu"

    Etiketler:
    Çoklu baro, Seçim, TBMM Genel Kurulu, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği
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