İletişim Başkanı Altun, Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası CİMER'e gelen mesajları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirtti. Altun, "Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip milletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten Altun, "Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip milletimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir kişinin, "Ayasofya, Ayasofya, dünya beraber olsa, Müslüman Türk milleti, vazgeçmez senden asla" dörtlüğüyle başlayan bir şiir yazdığı görüldü.

Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu.

Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/dU3u1QBsnd — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 28, 2020

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