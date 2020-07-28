Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 963

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 5 bin 645'e ulaştı. Yeni vaka sayısı 963 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 5 bin 645 oldu. Bugün 47 bin 412 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 963 kişiyle birlikte 227 bin 982'ye yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1092 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561 olarak belirlendi.

Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1kxyWVejsQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47 bin 500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var" bilgisini veren Koca, şöyle devam etti:

"Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var."