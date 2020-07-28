RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına mahkemeden durdurma kararı

RTÜK, Halk TV'ye 5 günlük ekran karartma cezası vermiş ve bu ceza pazartesi günü Halk TV'ye 1 Ağustos'ta uygulanmak üzere tebliğ edilmişti.

Bunun üzerine RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp kararı yargıya taşımıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtti.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı;

“RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 3. İdare Mahkemesi, cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi…"