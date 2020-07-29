Mansur Yavaş'ın 'Afiyet Ver' yardım kampanyasına 4 günde 5 milyon lira destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 4 günde Türkiye'nin 81 ilinden 26 binden fazla hayırsever, 5 milyon TL'den fazla destekte bulundu.

Kampanya dahilinde şu ana kadar yaklaşık 90 bin paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesaplarından dördüncü günün sonunda da hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajı yayınladı.

Yavaş mesajında, "Henüz 4. günündeki Afiyet Ver kampanyamıza 5 milyon TL destek geldi. İyiliğin başkentinde bulaştırdığınız her iyilik; bir gülümsemeye vesile oluyor, paylaştıkça çoğalıyor. Vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olduğunuz için en derin teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Henüz 4. günündeki https://t.co/K5Iu1BGehk kampanyamıza 5 milyon TL destek geldi.



İyiliğin başkentinde bulaştırdığınız her iyilik; bir gülümsemeye vesile oluyor, paylaştıkça çoğalıyor.



Vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olduğunuz için en derin teşekkürlerimi sunuyorum. pic.twitter.com/0zLBKTnSwi — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 28, 2020

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