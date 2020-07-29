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    Rize İl Pandemi Kurulu'nun koronavirüs uyarısında 'havaya rastgele ateş açmayın' vurgusu

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    Rize İl Pandemi Kurulu, Valilik başta olmak üzere hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda toplu bayramlaşma töreni yapılmayacağını açıkladı. Koronavirüs uyarısının yapıldığı kurul açıklamasında yorgun mermi hakkında da değerlendirme yapıldı

    Rize İl Pandemi Kurulu,, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin uyarılarda bulunuldu. Açıklamada havaya rastgele ateş açılması ile oluşan yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek için de uyarıda bulunuldu. Kurul’dan “her nerede ve ne sebeple olursa olsun rastgele havaya ateş açmanın her zaman olduğu gibi bayram boyunca da yasak oluğuna” işaret edildi.

    Son günlerde il genelinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle birçok tedbirin uygulamaya konulduğu, mevcut tedbirlerin ise uygulanması hususunda denetimlerin artırıldığı belirtildi.

    Bayramın taşıdığı manevi anlam ve atmosfer gereği insanların birlik ve beraberliklerinin yanı sıra fiziksel anlamda da temasların arttığı aktarılan açıklamada, "Virüsün bulaşıcılığının son derece arttığı bugünlerde bu durum pandemi sürecinde ciddi bir olumsuzluk ve dezavantaja dönüşebilir. Bu sebeple, bu anlamlı günlerde vatandaşın huzurunu bozmamak, öte yandan virüsün yayılımına da fırsat vermemek adına tavsiye, kural ve tedbirlere hassasiyetle uyulması önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Valiliğimiz başta olmak üzere hiçbir kamu kurum ve kuruluşumuzda toplu bayramlaşma töreni yapılmayacaktır. Aynı şekilde vatandaşlarımızın da köy, mahalle ve benzeri ortamlarda kalabalık bayramlaşma merasimleri yapmamaları ve ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçınmaları gerekmektedir. Bu anlamlı süreçte bayramlaşma, hal hatır sorma gibi etkinlikler mümkün mertebe telefon ile yapılmalıdır."

    Açıklamada, kurban ibadetini yerine getirilirken kesim esnasında işin ehli ve ona yardım etmesi gereken zaruri kişiler haricinde kesinlikle kalabalık oluşturulmaması ve ortamdaki herkesin mutlaka maske takması gerektiği vurgulandı.

    Kesim sonrasında ise özellikle mahalle ve köylerde adet haline gelen kurban etinin pişirilerek topluca yenmesi alışkanlığının kesinlikle bu bayramda terk edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

    "Yoğunluğa neden olmamak için kurban kesimi randevu ile yapılmalı, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü de değerlendirilmeli ve ilk günde yoğunluk oluşturulmamalıdır. Kurban derisi toplayıcısı olan önceden yetkilendirilmiş kişilerle kurban derilerinin teslimi esnasında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum dikkat etmek gerekmektedir. Her bir kurban derisinin teslim alımından sonra mutlaka dikkatlice eller dezenfekte edilecektir."

    Yorgun mermi uyarısı

    Açıklamada, "yorgun mermi" diye tabir edilen havaya rastgele ateş açılması ile oluşan yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla her nerede ve ne sebeple olursa olsun rastgele havaya ateş açmanın her zaman olduğu gibi bayram boyunca da yasak oluğuna işaret edildi.

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