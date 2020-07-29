Metin Cemal Avcı'nın eşi psikolojik destek alıyor: 'Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru'

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A'nın belediyedeki işinden izin alarak ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.

E.A.’nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, “Balkona bile çıkamıyorum” diyerek ifade ettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, E.A.’nın bir yakını “Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor” dedi. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekalet vermişti.

Delilleri gördü, itiraf etti

Eğitimi nedeniyle Muğla’da bulunan Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve genç kızın eski erkek arkadaşı olduğunu iddia eden Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce suçunu itiraf etmişti. Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak üstüne beton döküp ormanlık alana attığını söylemişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı.

'Katil' yazısı silindi

Cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısı, failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi. Cinayetin faili Cemal Metin Avcı’nın Muğla’daki ‘Cüce’ adlı barı da kapatıldı. İsim levhası siyah naylon ile örtüldü. Avcı’nın yakınları işyerinin camına yazılan ‘Katil’ yazısını silerken, duvarlara asılan cinayet haberlerinin yer aldığı gazeteler de kaldırıldı.

Gece yarısı keşif yapılmış

Soruşturmadaki keşif sürecine dair yeni bir detay da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, herhangi bir saldırı girişimine karşı şüpheli Cemal Metin Avcı’ya olay yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Gözaltına alındığı gece yapılan keşif sırasında şüpheli önce vahşetin yaşandığı bağ evine götürüldü. Burada cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlı bir şekilde anlattı. Daha sonra cesedi nasıl yaktığını, arabaya nasıl yüklediğini fiziki detaylarıyla ifade etti. Ardından cesedi attığı yere götürüldü. İfadesinde anlattıklarıyla olay yerindeki beyanları karşılaştırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.