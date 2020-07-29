Seda Sayan'dan Erdoğan'a sosyal medya yasası teşekkürü

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Sosyal medya yasasıyla ilgili haberler gündem olunca Seda Sayan paylaşım yaptı.

"Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye yazan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da menşınlayarak alkış emojisi koymayı ihmal etmedi.