Bir köpek cinayeti daha: Emekli albay, 'Cesur'u ruhsatsız av tüfeğiyle öldürüp kumsala gömdü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahipli köpek Cesur, bir şahıs tarafından tüfekle vurulduktan sonra kumsala gömüldü. Cesur'un öldürülmesi ise büyük tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdek’te emekli Albay G.B.'nin sahipli bir köpeği öldürdüğü öne sürüldü. Erdek sınırları içindeki Düzler bölgesinde Cesur isimli köpeği, ruhsatsız av tüfeği ile dört el ateş ederek öldürdükten sonra, köpeğin cansız bedeni kumsala gömülü olarak bulundu. Köpeğin sahibi Şehriban Batır’ın ise adli mercilere suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kumsalda dom dom kurşunu ile telef edilen Cesur'un cansız bedeni bulundu. Öldürülen Cesur’un gömüldüğü yerden çıkartılarak 'Bir İnci Yalısı' adlı yerin bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. İddiaya göre, Emekli Albay G.B. hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenilirken, olayın görgü tanıklarının olduğu belirtildi.

Geçen hafta da, İstanbul Sarıyer'de Deniz ve Can Özula çiftinin 'Nero' isimli köpeği de Alp Erkin tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla silahla vurularak öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine yol açmıştı.