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    Beşiktaş Belediyesi İstanbul Sözleşmesi bilboard

    Beşiktaş Belediyesi'nden QR kodlu billboard: İstanbul Sözleşmesi'ni okudun mu?

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007291042550166-besiktas-belediyesinden-Qr-kodlu-bilboard-istanbul-sozlesmesini-okudun-mu/

    İstanbul Sözleşmesi tartışılmaya devam edilirken Beşiktaş Belediyesi ilçedeki billboardlara ve bina duvarlarına QR koduyla İstanbul Sözleşmesini yerleştirdi.

    Beşiktaş Belediyesi, AK Parti'nin kaldırılması talebiyle gündeme gelen, şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni ilçenin dört bir QR kod olarak yerleştirdi.

    Vatandaşlar, Beşiktaş Belediyesi'nin billboardlara ve binaların üstüne yerleştirdiği afişlerde yer alan QR kodu telefonları ile okutarak İstanbul Sözleşmesi'ni okuyabilecek.

    ​İstanbul Sözleşmesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırılıyor

    İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”yle ilgili yaptığı ankette ilginç sonuçlar çıkmıştı.

    Şirketin sahibi Can Selçuki, 12 ilde bin 537 kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda vatandaşların İstanbul Sözleşmesi'ni Montro Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırdığının ortaya çıktığını aktarmıştı. Selçuki, "Sözleşmeden çıkılmasını destekleyen yüzde 9'a sebebini sorduğumuzda 'boğazların güvenliği' cevabı verenlerden sözleşmenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırıldığını anladık" demişti.

    MetroPOLL Araştırmanın anketine göre ise vatandaşların yüzde 63.6'sının hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini onayladığı ortaya çıkmıştı. 

    Etiketler:
    Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Kadına şiddet, Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, İstanbul Sözleşmesi
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