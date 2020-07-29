İddaa’dan sonra Milli Piyango’da da Demirören dönemi başlıyor

Demirören Holding’in iştiraki olan ve Varlık Fonu’nun 10 yıl süreyle Milli Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Şirketin Genel Müdürü Selim Ergün, “Toplam hasılatı artırmayı ve devlet hazinesine aktarılan miktarı yükselterek ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz” dedi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor.

Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Milli Piyango ile yeni bir döneme başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, “1926 yılında kurulan Milli Piyango, hepimizin hayatında yer etmiş, ekonomimize önemli kaynak sağlayan, ülkemizin en köklü markalarından biri. Biz de Sisal Şans olarak bu bilinç ve sorumlulukla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, sıfırdan kurulan yepyeni bir şirket olarak oyunseverler için de heyecan verici bir deneyim hazırladık. Bu süreçte ülke ekonomisine katma değer sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra katlanarak giden bir istihdam da yaratmak istiyoruz. Toplam hasılatı artırmayı ve devlet hazinesine aktarılan miktarı yükselterek ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

50 milyon euro yatırım

Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, bayiler ve markaya 50 milyon euroluk kapsamlı bir yatırım yaptıklarının altını çizen Ergün, “Yenilediğimiz marka kimliğiyle satış kanallarını artıracak, online platformda oynanabilen oyunları hedef kitleye sunarken bayi ağımızı da genişleteceğiz” dedi.

İkramiye dağıtım oranı yükseliyor

Yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükseliyor.

Haftanın üç günü sayısal ve süper loto

Yenilenen sayısal oyunlar arasında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gelirken, Kazı Kazan oyunları arasında ise yeni Kazı Kazan oyunu olan ‘Altın’ Şans Dağı ve 12 Ay gibi oyunlar yer alacak ve Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

Loto tarihindeki en yüksek ikramiye

Sisal Şans, ilk çekilişini büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek. 3 Ağustos’ta ise Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.

Yılbaşında 100 milyon lira

Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Bilet güvenliği yeni teknolojilerle artırılan Milli Piyango’da ise yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanma fırsatı sunulacak.

Bir Demirören Holding iştiraki olan Sisal Şans; Türkiye'deki şans oyunları sektörünün deneyimli kurumu Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’nın yüzde 49’luk katılım payından oluşuyor. İtalya’da 1946 yılından bu yana başarıyla faaliyet gösteren, Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) sertifikasına sahip Sisal S.p.A, Fas da dahil olmak üzere 2019 itibariyle 40 binden fazla satış noktasına sahip. Türkiye’de 1956’dan beri, ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar gerçekleştirerek ekonomiye katma değer sağlayan Demirören Holding, tüm operasyonları dahil olmak üzere Türkiye çapında 18 bini aşkın bayisiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Demirören, geçen Şubat ayında en yüksek teklifi sunarak İddaa ihalesini almıştı. Yıldırım Demirören'in aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmesi etik gerekçelerle eleştiri konusu olmuştu. Demirören daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.