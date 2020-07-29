Kayıt
14:25 29 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Parti MYK'da Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi raporu

    © Fotoğraf : Twitter/AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 613
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042551088_0:0:2049:1153_1200x675_80_0_0_7dcb68ce35c3b9fdfa73b501bc8ccd2e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007291042551041-ak-parti-mykda-sunulan-bosanma-raporu-istanbul-sozlesmesi-uzerinden-tartisildi/

    AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunulan rapora göre 2014'te 202 bin 17 boşanma davası açılırken bu sayı geçen yıl 248 bin 640 oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin davalara etkisi de tartışıldı. 5 Ağustos’taki MYK'da da sözleşmeye dair yol haritası sunulması hedefleniyor. Kadın haklarına etkisi ve aile yapısıyla uyumuyla ilgili rapor hazırlanması da amaçlanıyor.

    Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmaları devam ederken, son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'boşanma raporu' sunuldu.

    Raporda, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 2014’ten bu yana boşanma davalarına dair sayılar yer aldı. Rakamlara göre, 2014 yılında 202 bin 17 boşanma davası açılırken, bu sayı her yıl arttı. 2015’te 205 bin 871, 2016’da 212 bin 945, 2017’de 223 bin 194, 2018’de 246 bin 921 boşanma davası açılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 248 bin 640’a kadar çıktı.

    Geçen sene 123 bin 237 dosyayla, en çok anlaşmalı olarak 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' nedeniyle boşanma davası açıldı. 120 bin 667 çekişmeli dava açılırken, zina nedeniyle boşanmak isteyen çift sayısı 1987 oldu. Hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle de 680 boşanma davası açıldı. Terk nedeniyle 585, ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle 367 ve akıl hastalığı yüzünden de 131 çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

    Rapor sonucu iki farklı görüşle değerlendirildi. Bazı kurmaylar İstanbul Sözleşmesi’nin kadının kendisini savunmasına ve mahkemeye gitmesine olanak sağladığını bunun iyi bir gelişme olduğunu savundu. Bazı kurmaylar ise sözleşmeyle boşanma davalarının arttığını ifade etti.

    Karar ağustos ayında

    AK Parti kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili çalışmalarında sona geldi. AK Parti, 5 Ağustos’ta planlanan MYK toplantısında, İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar gündeme getirmeyi planlıyor.

    Kurmaylar bu toplantı öncesinde İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerini inceleyerek sözleşmeyle ile ilgili iki seçenekli bir yol haritası sunmayı hedefliyor. Sözleşmenin kadın haklarına etkisi ve Türk aile yapısıyla uyumuyla ilgili bir rapor hazırlanması da amaçlanıyor. Bu rapora ve değerlendirmelere göre sözleşmeden çıkıp çıkılmayacağına karar verilecek.

    Etiketler:
    gündem, İstanbul Sözleşmesi, AK Parti MYK Toplantısı, Boşanma davası, Recep Tayyip Canlı, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bu inanılmaz havuz Singapur’un tepesinde, Marina Bay Sands otelinin 57. katında bulunuyor. 150 metre uzunluğundaki havuz neredeyse Singapur’un hepsini gören bir manzaraya sahip. Dünyanın en yüksekte bulunan havuzu olarak kabul ediliyor ve otelin tam köşesinden aşağı düşecekmiş gibi duruyor.
    Dünyanın en görkemli manzaraya sahip yüzme havuzları
    Karikatür
    'Artık Türkiye'ye Suriye savaşında kullanabileceği silah satmıyoruz'
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet