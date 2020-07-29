Kayıt
15:03 29 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Diyarbakır Sağlık Platformu: Her gün ortalama 300'ün üzerinde pozitif vaka saptanıyor

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042551456_0:183:1200:858_1200x675_80_0_0_d6a01a04b9efd588218d32749bb389d0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007291042551626-diyarbakir-saglik-platformu-her-gun-ortalama-300un-uzerinde-pozitif-vaka-saptaniyor/

    Diyarbakır Sağlık Platformu, kentte son 1 hafta içerisinde her gün ortalama 300'ün üzerinde pozitif vakanın saptandığını, sadece bir mahallede hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u geçtiğini açıkladı. Platform, hastanelerde 100'e yakını yoğun bakım olmak üzere 600'ün üzerinde hasta olduğunu duyurdu.

    Diyarbakır Sağlık Platformu artan koronavirüs vakalarına karşı basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sağlık Emekçileri Sendikası ve Tabip Odası temsilcileri katıldı.

    Toplantıda konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, "Koronavirüs salgını yaşamın tüm alanlarını olumsuz yönde etkilemeye ve can almaya devam ediyor. Bölgemizde salgının etkilerini gün geçtikçe daha ağır bir biçimde yaşıyoruz. Ne yazık ki salgının ilk dalgası bastırılamadı” dedi.

    'Güneydoğu Anadolu Bölgesi, vaka sayısı istatistikleri ile zirveye oturdu'

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin vaka sayısı istatistikleri ile zirveye oturduğunu ifade eden Turan, "20-27 Temmuz itibarıyla yeni vaka insidansı (görülme sıklığı) Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüz binde 16.6 olup Türkiye ortalamasının (yüz binde 8.0) iki katından fazladır. Son günlerde paylaşılan yeni vakaların üçte biri Bölge illerine ait olduğu da izlenmektedir. Bölgede yeni vaka sayıları, hastaneye yatışı yapılan hasta sayıları ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları artamaya devam etmektedir. 9 Haziran da en az seviye inen vaka sayısı ilimizde ve bölgemizde logaritmik olarak artmaya devam ediyor” diye konuştu.

    'Salgının kontrol altına alınacağına dair elimizde hiçbir veri yok'

    Sürü bağışıklığı yönteminin yaygın bir şekilde kullanılmasının sonuçları ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Turan şöyle devam etti:

    "Türkiye genelinde salgın ile yaratılan başarı algısı gerçekliği ifade etmemektedir. Vaka sayılarındaki azalma test sayısındaki azalmanın bir yansımasıdır. Son günlerde Test sayısı yüzde 22 azalmanın bir sonucu olarak vaka sayısı yüzde 23 azalma görülmüştür. Sağlık-emek-meslek örgütlerinin 'salgın tüm hızıyla devam ediyor' açıklamalarına rağmen iktidar salgının önlenmesine dair sorumluluklarından kaçarak, tüm sorumluluğun topluma yüklemektedir. Salgın tehlikesi ve salgının yıkıcı sonuçları ilimizde de devam etmektedir. Görünür gelecekte salgının kontrol altına alınacağına dair elimizde hiçbir veri yoktur."

    'Sadece bir mahallede hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u geçti'

    Tedbirlerin yetersiz olmasından kaynaklı test pozitif hasta sayısında, Yoğun Bakım Üniteleri'nde (YBÜ) takip edilen hasta sayısında ve Kovid-19 hastalığı sonucunda kaybedilen hasta sayısında büyük bir artış olduğuna dikkat çeken Turan, "2 gün önce basına yansıdığı kadarıyla ilimizde bulunan bir hasta (Şeref Yıldız) çevre illerde dahi YBÜ’de yer bulanamadığı için Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştedir. Bu tabloyu son birkaç günün basında çıkan haberlerin desteklediğini de görüyoruz. Üç gün önce sadece Silvan ilçemizin bir mahallesinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’u geçtiği belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

    'Hastanelerde 100'e yakını yoğun bakım olmak üzere 600'ün üzerinde hasta yatıyor'

    Diyarbakır hastanelerinde halen 600’'ün üzerinde hastanın hastanelerde yattığını, 100'e yakın hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Turan, "Ulaşabildiğimiz kadarıyla ilimizde son 1 hafta içerisinde her gün ortalama 300’ün üzerinde PCR testi pozitif hasta saptanmaktadır. Bu rakam sağlık bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde pozitif olduğu ifade edilen tüm hasatlarının 1/3'ünü oluşturmaktadır. İlimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir. Yaklaşan bayram ziyaretleri, yaratılan başarı algısının yol açtığı ‘aşırı normalleşme’, okulların açılacak olması, influenza sezonunun başlayacak olması, sağlık çalışanlarının yorgunluğu gibi faktörlerin hasta sayısını daha da arttıracağını öngörmekteyiz” dedi.

    '296'nın üstünde sağlık çalışanının testi pozitif çıktı'

    296'nın üstünde sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını ifade eden Turan, "Hastalığın özellikle bölgede ve ilimizdeki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki haftaların çok kritik öneme sahip olduğunu öngörmekteyiz. Hasta sayısının hızla artabileceğini, sağlık sisteminin taşıyamayacağı çok sayıda başvuruların olabileceğini ve sağlık çalışanlarının ciddi risk altında olduğunu ön görmekteyiz. Dolayısıyla planlamaların ivedilikle yapılması, gerekli önlemlerin bir an önce alınması yaşamsal önemdedir” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık çalışanı, Silvan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Salgın, Türkiye, Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Tabip Odası, PCR, Elif Turan, Kovid-19, Yoğun bakım, Diyarbakır, Koronavirüs, Diyarbakır Sağlık Platformu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bu inanılmaz havuz Singapur’un tepesinde, Marina Bay Sands otelinin 57. katında bulunuyor. 150 metre uzunluğundaki havuz neredeyse Singapur’un hepsini gören bir manzaraya sahip. Dünyanın en yüksekte bulunan havuzu olarak kabul ediliyor ve otelin tam köşesinden aşağı düşecekmiş gibi duruyor.
    Dünyanın en görkemli manzaraya sahip yüzme havuzları
    Karikatür
    'Artık Türkiye'ye Suriye savaşında kullanabileceği silah satmıyoruz'
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet