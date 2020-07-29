Diyarbakır Sağlık Platformu: Her gün ortalama 300'ün üzerinde pozitif vaka saptanıyor

Diyarbakır Sağlık Platformu, kentte son 1 hafta içerisinde her gün ortalama 300'ün üzerinde pozitif vakanın saptandığını, sadece bir mahallede hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u geçtiğini açıkladı. Platform, hastanelerde 100'e yakını yoğun bakım olmak üzere 600'ün üzerinde hasta olduğunu duyurdu.

Diyarbakır Sağlık Platformu artan koronavirüs vakalarına karşı basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sağlık Emekçileri Sendikası ve Tabip Odası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, "Koronavirüs salgını yaşamın tüm alanlarını olumsuz yönde etkilemeye ve can almaya devam ediyor. Bölgemizde salgının etkilerini gün geçtikçe daha ağır bir biçimde yaşıyoruz. Ne yazık ki salgının ilk dalgası bastırılamadı” dedi.

'Güneydoğu Anadolu Bölgesi, vaka sayısı istatistikleri ile zirveye oturdu'

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin vaka sayısı istatistikleri ile zirveye oturduğunu ifade eden Turan, "20-27 Temmuz itibarıyla yeni vaka insidansı (görülme sıklığı) Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüz binde 16.6 olup Türkiye ortalamasının (yüz binde 8.0) iki katından fazladır. Son günlerde paylaşılan yeni vakaların üçte biri Bölge illerine ait olduğu da izlenmektedir. Bölgede yeni vaka sayıları, hastaneye yatışı yapılan hasta sayıları ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları artamaya devam etmektedir. 9 Haziran da en az seviye inen vaka sayısı ilimizde ve bölgemizde logaritmik olarak artmaya devam ediyor” diye konuştu.

'Salgının kontrol altına alınacağına dair elimizde hiçbir veri yok'

Sürü bağışıklığı yönteminin yaygın bir şekilde kullanılmasının sonuçları ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Turan şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde salgın ile yaratılan başarı algısı gerçekliği ifade etmemektedir. Vaka sayılarındaki azalma test sayısındaki azalmanın bir yansımasıdır. Son günlerde Test sayısı yüzde 22 azalmanın bir sonucu olarak vaka sayısı yüzde 23 azalma görülmüştür. Sağlık-emek-meslek örgütlerinin 'salgın tüm hızıyla devam ediyor' açıklamalarına rağmen iktidar salgının önlenmesine dair sorumluluklarından kaçarak, tüm sorumluluğun topluma yüklemektedir. Salgın tehlikesi ve salgının yıkıcı sonuçları ilimizde de devam etmektedir. Görünür gelecekte salgının kontrol altına alınacağına dair elimizde hiçbir veri yoktur."

'Sadece bir mahallede hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u geçti'

Tedbirlerin yetersiz olmasından kaynaklı test pozitif hasta sayısında, Yoğun Bakım Üniteleri'nde (YBÜ) takip edilen hasta sayısında ve Kovid-19 hastalığı sonucunda kaybedilen hasta sayısında büyük bir artış olduğuna dikkat çeken Turan, "2 gün önce basına yansıdığı kadarıyla ilimizde bulunan bir hasta (Şeref Yıldız) çevre illerde dahi YBÜ’de yer bulanamadığı için Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştedir. Bu tabloyu son birkaç günün basında çıkan haberlerin desteklediğini de görüyoruz. Üç gün önce sadece Silvan ilçemizin bir mahallesinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10’u geçtiği belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

'Hastanelerde 100'e yakını yoğun bakım olmak üzere 600'ün üzerinde hasta yatıyor'

Diyarbakır hastanelerinde halen 600’'ün üzerinde hastanın hastanelerde yattığını, 100'e yakın hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Turan, "Ulaşabildiğimiz kadarıyla ilimizde son 1 hafta içerisinde her gün ortalama 300’ün üzerinde PCR testi pozitif hasta saptanmaktadır. Bu rakam sağlık bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde pozitif olduğu ifade edilen tüm hasatlarının 1/3'ünü oluşturmaktadır. İlimizde salgından kaynaklı vaka sayısı son günlerde olağanüstü artış göstermiştir. Yaklaşan bayram ziyaretleri, yaratılan başarı algısının yol açtığı ‘aşırı normalleşme’, okulların açılacak olması, influenza sezonunun başlayacak olması, sağlık çalışanlarının yorgunluğu gibi faktörlerin hasta sayısını daha da arttıracağını öngörmekteyiz” dedi.

'296'nın üstünde sağlık çalışanının testi pozitif çıktı'

296'nın üstünde sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını ifade eden Turan, "Hastalığın özellikle bölgede ve ilimizdeki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki haftaların çok kritik öneme sahip olduğunu öngörmekteyiz. Hasta sayısının hızla artabileceğini, sağlık sisteminin taşıyamayacağı çok sayıda başvuruların olabileceğini ve sağlık çalışanlarının ciddi risk altında olduğunu ön görmekteyiz. Dolayısıyla planlamaların ivedilikle yapılması, gerekli önlemlerin bir an önce alınması yaşamsal önemdedir” şeklinde konuştu.