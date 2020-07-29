YKS sonucunu öğrendikten sonra kaybolan genç bulundu

Serik Orta Mahalle'de yaşayan ve YKS sonucunu öğrendikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur İbrahim Bülüç, dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı iç hatlar bölümünde bulundu.

Müjdeli haberi alan Nazmi ve Gülser Bülüç çifti, havalimanına giderek Uğur İbrahim Bülüç'ü teslim aldı.

Bülüç'ün evden ayrıldıktan sonra uçakla İstanbul'a gittiği, bir gece burada bir otelde kaldığı, anne ve babasının üzülmesine dayanamayarak saat 20.00'de tekrar uçakla Antalya'ya döndüğü öğrenildi.

Bülüç, önceki gün sabah saatlerinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra ailesine haber vermeden evden çıkmıştı. Oğullarına bir daha ulaşamayan Güler ve Nazmi Bülüç çifti, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulunmuştu.