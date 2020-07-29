Google alışveriş reklamlarını Türkiye'ye kapatıyor

Rekabet Kurumu'nun sene başında aldığı, Google'ın Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'ne (AKS) eşit davranmasını öngören kararı sonucunda, Google alışveriş reklamlarını 10 Ağustos tarihinden itibaren Türkiye'deki arama sayfalarından kaldıracağını duyurdu.

Dünya'nın aktardığı habere göre Google'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu’na satıcılardan alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunulduğu belirtildi. Google sunduğu tedbirlerin alışveriş reklamları için Avrupa'da 600'den fazla AKS'nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere benzer bir çözüm yolu içerdiği ifade edildi

Google, sunulan çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliğinin şu aşamada belirsiz olması sebebiyle faaliyetlerini yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerine hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren alışveriş reklamlarını Google'ın Türkiye'deki arama sayfalarından kaldıracağını duyurdu. Açıklamada, uygulanabilir bir çözüm bulmak için Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüleceği ve müşterilerinin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışılacağı belirtildi.

Alınan kararla, Google'a, satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan alışveriş reklamlarını görmeyecek.