Akdeniz'de Türk ve ABD gemilerinden deniz eğitimi

Akdeniz'de ABD ve Türk gemileri ortak eğitim düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi."
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli 🇹🇷 TCG KEMALREİS ile 🇺🇸 ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020
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