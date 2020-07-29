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    CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç

    CHP'li Özkoç: Sosyal medyaya ilişkin kanun için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız

    © AA / Emin Gürbüz
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda bu sabah kabul edilen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

    CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulun sosyal medya kanun teklifinin görüşmelerini 16 saatte tamamladığını ifade etti.

    Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını savunan Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağını, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceğini söyledi

    Kanun teklifinin, CHP ve muhalefet eden diğer partilerin 16 saatlik direnişinden sonra AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirten Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bundan sonra sosyal medya şirketleriyle ilgili Türkiye'de bir temsilcilik isteniyor. Biz buna karşı değiliz ama biz biliyoruz ki AKP iktidarı tıpkı yandaş medyaya yaptığı baskıyı uygulayabilmek için bir muhatap arıyor. Yoksa Türkiye'nin hakkını ve hukukunu aramak için bir muhatap aramıyor. O, muhatabına, 'Eğer bunları yayınlarsan senin bant genişliğini yüzde 50 ila yüzde 90 aralığında daraltıyoruz.' diyecek. Bunu daha önce yasal olmayan yöntemlerle gerçekleştiriyordu, şimdi yasaya bağlamak istedi, bu yasayı çıkarttı."

    'TBMM, sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüştü'

    Özkoç, AK Parti iktidarının bu yasayla 'unutma hakkı' getirdiğini, bu şekilde toplumun hafızasının silinmek istendiğini savundu.

    Bu yasayla genç kuşakların, iktidarın geçmişteki hatalarını sosyal medya veya arama motorları üzerinden görmesinin engelleneceğini ileri süren Özkoç, şöyle devam etti:

    "Bu kanunla AKP, Büyük Orta Doğu Projesi'ni, FETÖ ile beraber kendi siyasi kadrolarını oluşturduğunu unutturmak istiyor. Birlikte kol kola yürüdüklerini, bütün kamuda ilmek ilmek Fethullahçı kadroları yerleştirdiğini, ordunun içerisinde FETÖ'cü komutanları atadığını ve koruduğunu, Balyoz ve Ergenekon davalarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı hapsettirdiğini ve darbe kalkışmasını gerçekleştiren subay ve astsubayları göreve getirdiğini unutturmak istiyor."

    TBMM-sosyal medya
    © DHA /
    TBMM Adalet Komisyonu'nda 13 saatlik sosyal medya atışması
    Özkoç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkarak darbeye karşı koyduğu sırada şehit düşenler için toplanan yardım paralarının hala sahiplerine dağıtılmadığına dikkati çekerek, "AKP, bu utancın yeni nesillere aktarılmasını istemiyor, unutturmak istiyor" dedi.

    İktidarın milleti susturmak ve kendisini güvenceye alacak yasaları çıkarmak istediğini iddia eden Özkoç, şunları söyledi:

    "TBMM, artık millete hizmet eden bir Meclis olmaktan çıkmıştır. TBMM AKP ve MHP oylarıyla sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüşmüştür. Artık TBMM'de kararlar millet için değil, sarayın geleceği için alınıyor. Buna karşı duracak olan yine milletimizin iradesidir. Bunun karşısında olması gerekenler, Türkiye'nin dinamikleridir. Milletimizin geleceğini, birliğini ve beraberliğini, güçlü bir ekonomiyle güçlü bir Türkiye'de var olma mücadelesini engelleyen AKP iktidarını, Türkiye'nin bütün dinamikleri karşı koyarak demokratik yöntemlerle iktidardan indirmek zorundadır. Aksi takdirde TBMM'nin açık olmasının millete mi saraya mı faydası var, bilemiyoruz. Çıkan bütün yasalar maalesef CHP'nin bütün direnişlerine karşın orada yasalaşıyor." 

    İktidarın ve MHP'nin, gençlerin geleceklerini ellerinden almak ve özgürlük alanlarını yok etmek istendiğini öne süren Özkoç, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi, Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ, MHP, AK Parti, Sosyal medya, TBMM Genel Kurulu, CHP, Engin Özkoç
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