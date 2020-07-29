ABD Büyükelçisi Satterfield'dan Ayasofya'ya ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarından Ayasofya Camii'ne geldi.

Cami içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik ediyor.