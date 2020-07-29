Kılıçdaroğlu, Mehmetçik Vakfı'na kurban bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
Söz konusu bilgilendirme notu, CHP Basın Birimi'nden geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
Söz konusu bilgilendirme notu, CHP Basın Birimi'nden geldi.
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