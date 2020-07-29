YKS birincisi Evleksiz'in eğitim masraflarını MHP lideri Bahçeli karşılayacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini ve eğitim masraflarını karşılayacağını kendisine ilettiğini söyledi.

YKS'de AYT Eşit Ağırlıkta 500 tam puan alan Ümit Can Evleksiz, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

Evleksiz, "Herhangi bir yarışa ikinci olmak için girmezsiniz. Ama sınavdan çıkıp yanlışlarımı gördüğümde biraz üzüldüm. Özellikle de eşit ağırlıklıda tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum. Sayısalda rekabet çok daha ciddi olduğu için eşit ağırlık biraz daha rekabet açısından rahattı. İlk 100'e girebilmek için eşit ağırlık kolay geldi. Ben 12. sınıfta sayısal konular bitince eşit ağırlık çalışmıştım. Sınavda yerleştirmeye göre Temel Yeterlilik Testi'nde 9'uncu oldum. Sayısalcıyım fakat bu alanda 17. oldum. Sözelde 4’üncü, eşit ağırlıkta da 1. oldum" dedi.

Bilgisayar alanında kendisini geliştirmek istediğini anlatan Evleksiz, bu yüzden de bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini söyledi.

'Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrindeki başarıları tebrik ediyor'

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye birinciliğinin ardından kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran Evleksiz, "Devlet Bahçeli aradığında beni tebrik etti. Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrindeki başarıları tebrik ediyor" dedi.

Evleksiz başarısından dolayı ayrıca ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yardımcılarının da kendisini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.