Koca: Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok, 65 yaş üstü vatandaşlar lütfen bayram namazına gitmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kurban Bayramı'nda koronavirüs konusunda risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler. Bayramı sosyal dayanışma içinde geçirmeliyiz.

- 65 yaş üstü kurban satış ve kesim yerlerine gitmemeli.

- Kendi seccadenizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

- 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olanlar, lütfen bayram namazına gitmesin. Mezar ziyaretleri arife ya da bayram günleri sonrasına ertelenmelidir. Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir.

- Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalı.

- Kurban Bayramı'na yönelik kısıtlama gündeme getirilmedi.

- Ramazan Bayramı döneminde uygulanan kısıtlamanın tamamı düşünüldüğünde, 10 gün sonra günlük vaka sayılarında ciddi bir azalma olmuştu. Bu sonucu şimdi gönüllü kısıtlarla hedefleyelim.

- Test kitlerimizin yüzde 40 oranında doğru sonuç verdiğine dair asılsız iddialar var. Test kitlerimizin doğru sonuç oranı yüzde 90'ın üzerindedir.

- Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

- Sayın İçişleri Bakanımızla dün bir görüşme yaptık. Bugüne dek alınan tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını, alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğini müzakere ettik. Bu anlamda bölgesel anlamda alınabilecek tedbirlerin farklılık olabileceğini, il hıfzısıhha kurullarının gerektiği anda tedbir almasını konuştuk.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/zUn00VmGT6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

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