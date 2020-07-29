Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı için mahkemeye zorla getirilme kararı

Sözcü'nün haberine göre, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, başsavcılığın Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Abakarov'un polis zoruyla getirilerek ifadesinin alınmasına dair karar aldığını söyledi.

Baş şüphelinin ifadesi sonrasında tutuklanmaya sevki konusunda karar verilip verilmeyeceğini belirten avukat Çimen şunları söyledi:

"Müvekkilim Gülistan Doku ilk yapılan soruşturma da her ne kadar direk tutuklama yapılmasına yönelik talebimiz ret edilmişse de başsavcılıkça gelen belgeler doğrultusunda ve Ulusal kriminal Büronun Bilimsel Raporu ve HTS Telefon Trafiği doğrultusunda ifadesinin mevcutlu olarak şüphelinin yeniden ifadesinin mevcutlu olarak alınmasına yönelik talebimiz kabul edilmiştir.

Dosyamız baş şüphelisi polis zoruyla hazır edilecek olup sorgusu sonrasında tutuklamaya sevk edilip edilemeyeceği anlaşılacaktır. Toplumda infial oluşturan ve insanların hukuka olan güveninin zedelendiği bu dosyada kanaatim kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacaktır."

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un tutuklanması için yapılan başvuru Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmiş ve aile de duruma tepki göstermişti.

Bilirkişi raporunda Abakarov'un Doku'yu iki gün art arda alıkoyduğu belirtilmişti.