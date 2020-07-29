Şule Çet davasındaki tepki çeken raporu yazan doktora 6 ay meslekten men cezası

Şule'nin davasında; "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir." şeklinde tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa veren Dr. Mehmet Nuri Aydın'a Ankara Tabip Odası tarafından 6 AY MESLEKTEN MEN EDİLMİŞTİR. #Nomeansno