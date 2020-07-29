Türkiye'de koronavirüsten 14 can kaybı: Yeni vaka sayısı 942

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 5 bin 659'a ulaştı.

24 saatte 45 bin 712 test yapıldı ve 942 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 228 bin 924 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 996 artarak 212 bin 557'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mmEx47AmNJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

'​Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda, bundan sonra ağır hasta sayısı da verilecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "​Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek" ifadelerini kullandı.