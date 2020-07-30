Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya yasası ile ilgili "Kişi hak ve hürriyetlerini, düşünme ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hiçbir adım kabul edilemez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı sosyal medya yasası ile ilgili "Kişi hak ve hürriyetlerini, düşünme ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hiçbir adım kabul edilemez" dedi. Daha önceki "Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir" sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu "Anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti" diye konuştu.

Bir zamanlar biz bir ifade kullanmıştık; “medya padişahınsa sosyal medya bizimdir” demiştik. Anlaşılan o ki; padişah, sosyal medyaya da göz dikti. pic.twitter.com/3wXvd341OJ — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) July 29, 2020

'İktidarın tavrı ve daha önceki uygulamaları bizi endişelendiriyor'

Milli Gazete'nin haberine göre Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında sosyal medya düzenlemesi ile Türkiye'nin dünyadaki imajının sarsılacağını ifade ederek "İktidarın tavrı ve daha önceki uygulamaları bizi endişelendiriyor. Kişi hak ve hürriyetlerini, düşünme ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hiçbir adım kabul edilemez" dedi. Karamollaoğlu, Türkiye'de bir sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç olduğunu ancak iktidarın sosyal medyada söylemleri kontrol etme havasına girdiğini savundu.

Daha önceki toplantılarında dile getirdiği "Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir" sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu "Anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti" dedi.

'Türkiye’de bir sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç elbette vardı'

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun zamandır tartışılan sosyal medya düzenlemesi gece Meclis'ten geçti. Bu konudaki uyarı ve tavsiyelerimize ise ne yazık ki itibar edilmedi. Türkiye’de bir sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç elbette vardı. Hükümetin dediği gibi sosyal medya kurucuları buralardan gelir elde ediyorlar ama Türkiye’ye bir şey vermiyorlar, Türkiye karşısında muhatap bulamıyor. Bunların hepsi geçerli ancak sosyal medyada söylemleri kontrol etme havasına girerseniz o zaman tekelci bir zihniyet ortaya çıkar. Elbette sosyal medyada iftira, hakaret, ahlaksızlık ve trol yapıların önüne geçilmesi gerekir. Bunları önlemek için yasal alt yapı önemli ama iktidarın tavrı ve daha önceki uygulamaları bizi endişelendiriyor. Kişi hak ve hürriyetlerini, düşünme ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hiçbir adım kabul edilemez."

'Bu düzenleme ile Türkiye’nin dünyadaki imajı daha da sarsılacak'

"Türkiye bugün basın özgürlüğü sıralamasında dünyada en geride olan ülkelerden birisi. Bu arkadaşlar iktidara gelirken bunları çözeceklerdi. Hatalarının gündeme getirilmesinden rahatsız oluyorlar, bunun çözümünü de hatalarını gündeme getiren mecraların önünü kesmekte buluyorlar. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu düzenleme ile Türkiye’nin dünyadaki imajı daha da sarsılacak. Umuyoruz ki en kısa zamanda yapılan hatalar fark edilir ve dersler alınır. Biz ‘Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir’ demiştik. Anlaşılan o ki padişah sosyal medyaya da göz dikti."