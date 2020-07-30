Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istemesinin ardından gözaltına alındı.
Dönmez'in gözaltına alınmasını Twitter üzerinden duyuran Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
''Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız @AvEkremDonmez zorla götürülüp gözaltına alındı. Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.''
Hatay Barosu Başkanımız— Av.Kemal Aytaç (@AYTAKaytac) July 29, 2020
Av Ekrem Dönmez’e yapılan bu faşizan uygulamayı kınıyoruz.
Adaleti ve özgürlüğü sonuna kadar savunacağız... pic.twitter.com/fzkqqVy5H5
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)