Yeni Şafak yazarı: Muharrem İnce parti kurma hazırlığında

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, CHP’li Muharrem İnce’nin parti kuracağını öne sürdü.

Orakoğlu, bugünkü köşe yazısında geçen hafta sonu gerçekleştirilen 37. CHP Kurultayı'na dair, "Kılıçdaroğlu’nun tek kazandığı seçim parti kongresi... Delegeleri ayarlıyor, her kongrede genel başkan seçiliyor. Zira delegeler lejyonerleştirilmiş" yorumunu yaptı.

Orakoğlu, İnce ile ilgili şu iddiada bulundu:

"Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce’nin bayram sonrasında CHP’den kopacak bazı milletvekilleri ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na gözün aydın olsun mu diyelim yoksa geçmiş olsun mu?"