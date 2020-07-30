İstanbul'da ağaca asılı ceset bulundu

İstanbul'da Kağıthane D-100 Karayolu kenarında bir kişi, ağaca iple asılmış halde ölü bulundu. Üzerinden sadece çakmak çıkan cesette darp izlerine rastlandı.

İstanbul'da Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde bir trafik polisi, D-100 (E-5) Karayolu kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı.

DHA'nın haberine göre, Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastladı.

Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.