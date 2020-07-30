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    HDP'li Çelilk'i tecavüzle suçlayan kadın, komisyon önünde konuştu: HDP'li kadın vekiller benimle alay etti

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    HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği iddia edilen kadın, Meclis'te kurulan komisyona olayın ayrıntılarını anlattı. D.K., HDP'li iki kadın vekilin 'olayın üstünü örtmeye çalıştığını' iddia etti.

    Tecavüz iddiası ortaya çıktıktan sonra HDP'den ihraç edilen edilen Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te bir komisyon kuruldu. Komisyonda AK Parti'den Belgin Uygur, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, CHP’den Ali Mahir Başarır ile HDP’den Züleyha Gülün yer alıyor. 

    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında tecavüz mağduru D.K.'nın komisyonda verdiği ifadeleri köşesine taşıdı. Selvi'ye göre, Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen D.K. şunları söyledi:

    'Amca kızı gel bize gidelim'

    • HDP milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Tuma Çelik, ‘Amca kızı, gel bize gidelim, hem kahve içer hem de sorunlarımızı konuşuruz’ dedi.
    • Beni Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu.

    'Ben vekilim dokunulmazlığım var'

    • Çelik’e ‘Seni partiye şikâyet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için ‘Erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz’ dedi.
    • Süryani Federasyonları Başkanı beni tehdit etti

    Selvi, yazısına şöyle devam etti:

    "D.K. olayı intikal ettirdiği Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin de olayın duyulmaması için kendisini tehdit ettiğini söylemiş. Bu olay nedeniyle eşinden boşandığını anlatıp 'O günden beri nefes alamıyorum' diye konuşmuş.

    'İki kadın milletvekili bana ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istedi'

    Üç çocuk annesi olduğunu ve bu olaydan dolayı çok sarsıldığını anlatan D.K., olay üzerine HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar’dan yardım istediğini ancak onların "Olayı kapat" diyerek vazgeçirmek istediklerini söyledi. Tecavüz mağduru D.K., HDP milletvekillerinin kendisiyle alay ettiğini ve “Sana doktor göndereceğiz” dediklerini ifade etti.

    'Pervin Buldan, sözlerinin arkasında duruyor'

    D.K. olayı üzerine konuştuğum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise olayın başta kendilerine farklı aksettiğini belirterek, “Kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” demişti. Buldan, sözlerinin arkasında duruyor.

    'Bir anne olarak söylediklerini doğru kabul etmek zorundayız'

    Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a konuşan Komisyonun CHP’li üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bunun Meclis tarihinde bir ilk olduğunu söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

    “Bir kadın, bir anne olarak söylediklerini tabii ki doğru kabul etmek zorundayız. Bir anne olarak doğru söylüyordur. Kim kendisini böyle bir şeyle ortaya atabilir ki? Biz, hem Meclis hem de CHP olarak mağdur olan tüm kadınların yanındayız. Bunu kendisine de söyledik. Meclis olarak haklarını koruyacağımızı söyledik. Komisyonumuzun HDP’li üyesi de ‘Böyle bir konuda dokunulmazlık olamaz, kaldırılmalı’ dedi."

    Etiketler:
    Komisyon, TBMM, açıklama, Tecavüz, HDP, Tuma Çelik
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