Kamu Başdenetçisi Malkoç: Atatürk de bizim, Erdoğan da

'Devlet büyüklerine lanet ve benzeri şeylerde bulunmak hiçbir açıdan doğru değil' diyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Fatih de, Atatürk de, Erdoğan da bizim" ifadesini kullandı. Malkoç, hilafet tartışmalarına ilişkin, "Kanun çok açık, hilafet TBMM manevi şahsiyetinde mündemiçtir (içkindir)" dedi.