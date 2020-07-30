Feyzioğlu'ndan Hatay Barosu Başkanı Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez'in polis memurları ile yaşadığı kimlik gösterme tartışmasının ardından gözaltına alınmasıyla ilgili Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açıklama yaptı. Feyzioğlu, gözaltı işlemine tepki gösterirken Dönmez ve polislerin de birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Dün akşam Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in İskenderun'da bir lokantada polisle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'dan açıklama geldi.

Gözaltı işlemine tepki gösteren Feyzioğlu, TBB'nin konunun takipçisi olacağını belirterek, "Yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır" dedi.

Feyzioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınıyoruz. Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin’den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay’a intikal etmiştir. Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A’nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez. Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır."

Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin'den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay'a intikal etmiştir. (2) — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) July 30, 2020

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Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. (4) — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) July 30, 2020

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Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız. (5) — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) July 30, 2020

Polisler ve Dönmez şikayetçi oldu​

Öte yandan, Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, polisin “Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız” diyerek zorla gözaltına aldığı Dönmez karakoldan sabah saatlerinde ayrılırken polislerle birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.