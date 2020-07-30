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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak en hafif tabirle soysuzluktur

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur" ifadesini kullandı.

    MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayramların tıpkı bayrak gibi bağımsızlığın simgesi, birlik ve beraberliğin manevi güvencesi olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

    "Bağımlı, tutsak, yenik ve sömürgeleşmiş toplum veya milletlerin ne kutlayacakları bir bayramı ne de ulaşacakları bir istikballeri vardır. Özellikle ifade etmeliyim ki; ağır yapısal ve çevrimsel krizler yaşayan, derin manevi kaoslara kapılan ülkelerin ortak paydaları küçülmüş, ortak aidiyet ve ati beklentileri ölümcül yara almıştır. Bayramlarımız Türk milletinin barış, huzur, kardeşlik ve kaynaşma hazinesidir. Bu yönüyle bayramlar mensubiyet şuurunun kökleşmesini sağlayan, milletsiz ve milliyetsiz kumpasların kazınıp atılmasını temin eden imkan ve irade kaynağıdır."

    'İslamofobi ile Türkofobi hızla tırmanış halinde'

    Türk ve İslam coğrafyalarının bugün istikrarsızlık içinde bocaladığını ve yüz milyonlarca masum soydaşımız ve din kardeşimizin emperyalist operasyonlarla boğuştuğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

    Erdoğan: Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz
    "İslamofobi ile Türkofobi hızla tırmanış halindedir. Kimi zaman diplomatik zorbalıklar, kimi zaman siyasi zorlamalar, kimi zaman ekonomik ablukalar, kimi zaman da tarihsel husumetler vasıtasıyla devasa bir medeniyet birikiminden, dev bir kültür ve inanç müktesebatından intikam için kuyruğa girenlerin hüviyeti bellidir. Esef verici bir durumdur ki, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif kinlerini pusula yapmış çevreleri, yüz hatları nefretle çizilmiş kötü niyetlileri deşifre etmekle kalmamış, bunların ipliğini pazara çıkarmıştır. Bu vesileyle Kurban Bayramı öncesi milletimize bir başka bayram yaşatan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in açılış sürecinde kararlı bir duruş, kesin ve kesintisiz bir tutum sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Anadolu coğrafyasının vatanlaşmasıyla başlayan küresel cepheleşme İstanbul'un fethiyle zirveye tutunmuş, Türklüğün varlığı ve hükümran karakteri sürekli tariz, taciz ve tahriklere maruz kalmıştır. Karşımızdaki iç karatıcı tablo, bir bakıma biteviye süregelen medeniyetler ve milletler mücadelesinin ne kadar karmaşıklaşıp kökleştiğini fazlaca yoruma gerek ve yer bırakmadan teyit etmektedir."

    'Egemenlik haklarımız istiklal şerefimizin vazgeçilmez ön şartıdır'

    Bahçeli, Türk milletinin asırlardır irili ufaklı pek çok dış tazyik ve baskılarla oyalandığını, hırpalandığını ve bazen de hücuma uğradığını işaret ederek, büyük milletlerin tarihsel yolculuğunda bu tip dönemlerin her zaman olduğunu ve bundan sonra da kaçınılmaz bir şekilde olacağını belirtti ve şunları söyledi:

    "Ancak daha tuhafı içimizden çıkan, bizdenmiş gibi görünüp de karşımıza geçen, toplu saldırı ve suikastlara refakat eden kimlik ve kişilik kaybıyla malul odakların affı mümkün olmayan namertlikleri ve nimet bilmezlikleridir. Ayasofya'nın müze kalmasını isteyen müzelik ve müzayedelik siyaset ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bunlar arasındadır. Terör örgütleriyle demokrasi kisvesi altında dostluk ve yakınlık kuran işbirlikçiler bunlardan bazılarıdır. İkinci yüzyıla çağrı yaparken geçmiş Türk yüzyıllarını çiğneyen, milli ve manevi değerleri örseleyen tarihsiz, tabansız ve tahammülsüz siyasi güruhun bunlardan farkı yoktur. Egemenlik haklarımız istiklal şerefimizin vazgeçilmez ön şartıdır. Hiç kimse, hiçbir odak bundan en küçük taviz veya tavsama beklememelidir. Türkiye Cumhuriyeti egemen, milli ve üniter bir devlettir. Tarihi, nifak üretimi ve seri ihtilaflar için tahrip etmek, ecdadımız ve büyük değerlerimiz arasındaki bağı koparmaya çalışmak sadece sorumsuzluk değil, milletimize karşı büyük bir saygısızlık ve suçtur. Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur."

    'Türkiye durmayacak, engellere takılmayacaktır'

    Türkiye'nin dünyanın ve içinde bulunduğu bölgenin çetin ve zorlu şartlarında olağanüstü bir diriliş ve yükseliş azmiyle öne çıktığını vurgulayan Bahçeli, şunları ifade etti:

    © AA / Raşit Aydoğan
    Bahçeli: Atatürk de Fatih de bizimdir, ikisi arasına nifak eken kesinlikle bizden değildir
    "Terörle mücadele insanüstü bir gayret ve kahramanlıklarla devam etmektedir. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, hatta yurdumuzun her köşesinde milli ve ahlaklı politikalarla bekamıza, güvenliğimize, egemenlik haklarımıza, elbette tarihi mirasımıza meşru ve hukuki sınırlar dahilinde sahip çıkılmaktadır. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş, barış ve huzura susamış bir mağdur bulunuyorsa Türkiye bütün gücüyle oradadır. İç işgal ve ihanet cephesinin rahatsızlığı nitekim bundandır. Ancak Türkiye durmayacak, engellere takılmayacaktır. Bayramların coşkusuyla, milli birlik ve dayanışma ruhunun cesaret ve ferasetiyle hedeflerine adım adım vasıl olacaktır. Cumhur İttifakı'nın muteber ve muhterem iradesi bunu sağlamaya hem mecbur hem de muktedirdir. Kovid-19 hastalığından dolayı belki arzuladığımız, ümit ettiğimiz bayramlaşmalar yaşanmasa da, manen ve gıyaben aziz millet evlatları kenetlenmiş bir halde her günü bayram yerine çevirecektir."

    'Allah birliğimizi aratmasın, dirliğimizi azaltmasın, var olan düzenimizi hiçbir zaman aksatmasın'

    Mesajının devamında vatandaşların bayramını kutlayan Bahçeli, "Bayram manevi ihtişamdır. Bu ihtişamın yeni sorunlara davetiye çıkarmaması için öncelikle ve bu seferlik daha sosyal mesafelerin muhafazasına hepimizin dikkatle önem vermesi samimi dileğimdir. Sevdikleriyle bayramlaşmak amacıyla yola çıkan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları can ve mal güvenliği açısından bir diğer mühim ve önemsenmesi lazım gelen husustur. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı kısıtlı şekilde yapılan Hac farizasının hüznü imanlı yüreklere hakim olsa da, Allah'tan niyazım gelecek yıl bu ibadetin yine eskisi gibi ifa edilmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Allah'a manen yaklaşmanın ve yakınlaşmanın muazzam bir fırsatı olan kurban ibadetimizin kabulünü içtenlikle diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında hayat ve varlık mücadelesi veren aziz vatandaşlarımın, Türk ve İslam aleminde bir sancak gibi yükselen bütün kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah birliğimizi aratmasın, dirliğimizi azaltmasın, var olan düzenimizi hiçbir zaman aksatmasın" ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    İslamofobi, Koronavirüs, Türkiye, Kurban Bayramı, Doğu Akdeniz, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif, MHP, Devlet Bahçeli, Ayasofya
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