Babasına 'Kumar borcumu öde' dedi, olumsuz yanıt alınca pompalı tüfekle vurdu

Olay, dün saat 23:00 sıralarında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde meydana geldi. 50-60 bin TL kumar borcu olduğu iddia edilen Durmuş Ali Ç., babası İsmail Ç. ile bu konuda telefonda konuştu.

Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı. Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes mahallesindeki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.