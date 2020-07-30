Salgına dikkat çekmek için pazarda kurbanlıklara maske taktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde besicilik yapan Cuma Şahin, ilçedeki canlı hayvan pazarında 120 küçükbaş hayvanını satışa çıkardı. Şahin, pazara gelenlerin dikkatini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına çekmek için satışa çıkardığı kurbanlıklara da maske taktı.

Hayvanlarını koyduğu çadırın üzerine 'Kurbanınızı güvenle alın' afişi asan Cuma Şahin, kurbanlık alanlarla da tokalaşmak yerine sopanın ucunu tutarak pazarlık yapıyor. Salgına dikkat çekmek ve pazarda farkındalık oluşturmak için kurbanlıklara maske taktığını anlatan Şahin, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.