Emniyet’ten Hatay Barosu Başkanı Dönmez'e dair açıklama: Polislerimizi tehdit etti, adli işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ailesiyle yemek yediği sırada kimlik soran polislere "Dayanağınız ne?" diye tepki gösteren ve gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'le ilgili açıklama yaptı. Dönmez'in polisleri tehdit ettiği ve görevlerini yapmalarını engellediği öne sürüldü. Bu nedenle Dönmez hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ailesiyle yemek yediği sırada kimlik soran polislere "Dayanağınız ne?" diye tepki gösteren ve gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'le ilgili açıklama yaptı. Emniyet’in açıklamasında “Anayasanın 10. maddesine göre herkes kanun önünde eşit olup polisin kimlik sorma yetkisi kapsamında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ibraz etmek veya kimliği ile ilgili bilgi vermekle mükelleftir” denildi.

Söz konusu açıklamada Dönmez, polis memurlarını tehdit etmekle de suçlandı:

"Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Ekrem Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup adı geçen hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesince kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapılmıştır."

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın aktardığına göre Emniyet'ten yapılan açıklamanın tam metni şöyle: